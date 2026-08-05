Haberler

Ağrı Belediyesi'ne Bakanlıktan Büyük Destek: 9 Milyon TL Hibe ve Temizlik Ekipmanı

Ağrı Belediyesi'ne Bakanlıktan Büyük Destek: 9 Milyon TL Hibe ve Temizlik Ekipmanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ağrı Belediyesi'ne kapsamlı bir destek paketi sağladı. Milletvekili Sırrı Sakık'ın girişimleriyle kente 1 yol süpürme aracı, 9 milyon TL nakdi hibe ve 200 çöp konteyneri tahsis edildi. Desteklerin kent temizliği ve altyapı hizmetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Ağrı Belediyesinin kent geneli altyapı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere kapsamlı bir destek paketi tahsis etti. Milletvekili Sırrı Sakık’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesinin sonucu kente kazandırılan destek paketi bünyesinde; 1 adet yol süpürme aracı, toplam 9 milyon TL hibe ve 200 adet çöp konteyneri yer alıyor.

KENTE 9 MİYON TL HİBE VE TEMİZLİK EKİPMANI KAZANDIRILDI

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Ağrı Belediyesinin ziyaret ederek yaptığı açıklamada "Kent temizliği ile altyapı hizmetlerini güçlendirmeyi hedefleyen destekler kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 adet yol süpürme aracı Ağrı Belediyesine teslim edildi. Bunun yanı sıra İLBANK A.Ş. parke taşı alımında kullanılmak üzere 6.000.000 TL, Türkiye Çevre Ajansı ise çevre düzenleme çalışmaları için 3.000.000 TL nakdi hibe sağladığını açıkladı".

Ayrıca Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ise kentin temizlik altyapısını desteklemek amacıyla 200 adet yeni çöp konteyneri tahsis ettiğini söyledi.

Milletvekili Sırrı Sakık’ın çabalarıyla hayata geçirilen bu kaynak ve araç tahsisinin, Ağrı’nın çevre düzenlemesi, yol bakımı ve temizlik hizmetlerinin kalitesini artırarak kent yaşamına önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Ziyaret Sonrasında Ağrı Belediye Başkanı Milletvekilini yolcu ederken Başkan Hazal Aras, Başkan yardımcısı Benazir Aydemir Kaya ve çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Haber: Servet ARSLAN

Kaynak: Haber Platformu
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkan belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu

Aziz başkan dediğini yaptı!
Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi

Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi

Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!