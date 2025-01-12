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"Ağdiye Risalesi"nde hangi bir tarif yoktur?

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır?

18. YÜZYILDA KALEME ALINMIŞ, 7 BÖLÜM VE 200'E YAKIN YEMEK TARİFİ İÇEREN, TÜRKÇE YAZILMIŞ İLK YEMEK KİTABI OLAN "AĞDİYE RİSALESİ"NDE HANGİSİNDEN BİR TARİF BULUNMAMAKTADIR?

A: Çorbalar

B: Zeytinyağlılar

C: Hamur işleri

D: Tatlılar

Cevap :

'Ağdiye Risalesi'nde hangi bir tarif yoktur?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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