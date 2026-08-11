Termik santralde iş kazası: 2 işçi yaralandı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde meydana gelen olayda, çalışan Bilal Berk ve Abdullah Gül, külden kaynaklanan bir durum sonucu yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ileri tedavi için Kahramanmaraş'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Afşin- Elbistan B Termik Santrali’nde meydana geldi. Santralde çalışan Bilal Berk ve Abdullah Gül, çalışma sırasında külden kaynaklandığı belirtilen olayda yaralandı.
Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçilerden birinin belden aşağısı ve kollarında, diğerinin ise dizlerine kadar olan bölgesinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahale ve tedavilerinin ardından iki işçinin, ileri tedavi amacıyla Kahramanmaraş’a sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.