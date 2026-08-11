Termik santralde iş kazası: 2 işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Afşin- Elbistan B Termik Santrali’nde meydana geldi. Santralde çalışan Bilal Berk ve Abdullah Gül, çalışma sırasında külden kaynaklandığı belirtilen olayda yaralandı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçilerden birinin belden aşağısı ve kollarında, diğerinin ise dizlerine kadar olan bölgesinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale ve tedavilerinin ardından iki işçinin, ileri tedavi amacıyla Kahramanmaraş’a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu