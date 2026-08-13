Afşin'de Kurt Sürüsü Koyun Sürüsüne Saldırdı: 70 Koyun Telef Oldu
Afşin'de bir mahallede otlatılan koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda yaklaşık 70 koyun telef olurken, sürü sahibi büyük çapta maddi zarara uğradı. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, mahallede otlatılan koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda yaklaşık 70 koyun telef olurken, sürü sahibi büyük çapta maddi zarara uğradı.
Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu