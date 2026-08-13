Haberler

Afşin'de Kurt Sürüsü Koyun Sürüsüne Saldırdı: 70 Koyun Telef Oldu

Afşin'de Kurt Sürüsü Koyun Sürüsüne Saldırdı: 70 Koyun Telef Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afşin'de bir mahallede otlatılan koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda yaklaşık 70 koyun telef olurken, sürü sahibi büyük çapta maddi zarara uğradı. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede otlatılan koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda yaklaşık 70 koyun telef olurken, sürü sahibi büyük çapta maddi zarara uğradı.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı. 

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor! Masada 5 konu var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Kripto Piyasasında Yeni Rekabet Alanı: Güven ve Likidite Öne Çıkıyor

Kripto Piyasasında Yeni Rekabet Alanı: Güven ve Likidite Öne Çıkıyor
Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler

Zehir tacirleri pis işlerine bebekleri de alet etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede