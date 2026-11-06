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Afşin'de 8 kişi iş yerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

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Afşin'de 8 kişi iş yerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
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Afşin'in Kale Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde rahatsızlanan 8 kişi, durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan 8 kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kişiler, Afşin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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