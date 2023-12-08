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Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı?

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Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği Yalı Çapkını dizisi her cuma reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili olarak Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı gibi konular merak edildi.

Star Tv'nin her cuma reything rekorlarını alt üst eden dizisi Yal Çapkını'nda Seyran ve Ferit karakterlerinin ayrılığı gerçek mi oluyor. Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı?

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hamile olarak bir anda Pelin karakterinin senaryoya dahil olmasının Ferit ve Seyran'ın aşkına gölge düşüreceği dizinin hayranları tarafından günlerce konuşuldu.

Geçen hafaki bölümde yaşanan yeni gelişmeler ise akıllara Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu sorusunu getirdi ancak resmi olarak yapılan bir açıklama henüz yok.

Bu hafta neler olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Afra Saraçoğlu Televizyon 3. Sayfa Gündem Magazin Haberler

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