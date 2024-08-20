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Afacanlar Kampta filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Afacanlar Kampta filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Afacanlar Kampta filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Afacanlar Kampta konusu, özeti ve Afacanlar Kampta oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Afacanlar Kampta filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Afacanlar Kampta filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Afacanlar Kampta filmini izleyecek olanların merak ettiği Afacanlar Kampta konusu nedir, Afacanlar Kampta oyuncuları kimler ve Afacanlar Kampta özeti gibi konuları inceliyoruz.

AFACANLAR KAMPTA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Afacanlar Kampta, çocukluk kahramanlıklarının yerini büyümenin zorluklarına bıraktığı bir hikayeyi anlatıyor. Emirhan, çocukluk yıllarında babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran kahramanlıklarından sonra, artık büyümüş ve sorumluluklarla dolu bir hayat yaşamaya başlamıştır.

Şehir dışındaki bir çocuk kampında çalışan Emirhan, burada tanıştığı Arda, Esila ve Ömer'de kendi eski maceracı ruhunu bulur. Ancak kampı ziyaret eden bir belgesel ekibinin, nadir bulunan Zinya çiçeğini çalmak isteyen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Emirhan ve çocuklar, bu ajanlarla heyecan dolu bir mücadeleye girer, kampı korumak için cesurca savaşır.

Tür : Komedi, Aile

Yönetmen : Enes Ateş

Osman Demir
Osman Demir
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