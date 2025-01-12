Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'DE SOYADI HANGİSİ OLAN KİŞİ SAYISI DAHA FAZLADIR?

A: Güneş

B: Yıldız

C: Şimşek

D: Yıldırım