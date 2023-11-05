Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Savruldu, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak menfeze savruldu ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze savrulması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Uğur Güney idaresindeki 27 C 9381 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Malatya karayolu 16. kilometrede kontrolden çıkarak menfeze savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN