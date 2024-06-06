Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri!

Adıyaman'da deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan tartışmalar ve vatandaşlar tarafından hissedilmekte olan sarsıntıların ardından gündemde yerini aldı. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerinin sağlamakta olduğu son depremler listesini araştırıyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri!

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 6 Haziran 2024 tarihinde saat 13:47'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.24 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü 38.08833 kuzey enlemi ve 38.33583 doğu boylamında yer alıyor. Deprem sonrası herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkındaki güncel haberler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.