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Adem Umut Efe kimdir? CHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Adem Umut Efe kaç yaşında, nereli?

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Adem Umut Efe kimdir? CHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Adem Umut Efe kaç yaşında, nereli? CHP'nin Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı olan Adem Umut Efe hakkında merak edilenler araştırılıyor. Efe'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündemde. Adem Umut Efe'nin biyografisi ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum İspir Belediye Başkan adayı ise Adem Umut Efe. Adem Umut Efe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ADEM UMUT EFE KİMDİR?

Adem Umut Efe 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İspir Gündem Yaşam Politika Haberler

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