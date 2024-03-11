Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı ise Adem Kaya. Adem Kaya kimdir? Adem Kaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ADEM KAYA KİMDİR?

İş insanı olan Adem Kaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayıdır.