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Adem Çelebi kimdir? AK Parti Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi kaç yaşında, nereli?

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Adem Çelebi kimdir? AK Parti Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum-Oltu Belediye Başkan adayı olarak Adem Çelebi tanıtıldı. Adem Çelebi'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler merak ediliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi oldu. Peki, Adem Çelebi kimdir? AK Parti Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi kaç yaşında, nereli?

ADEM ÇELEBİ KİMDİR?

Adem Çelebi, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Oltu Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Erzurum Gündem Yaşam Politika Haberler

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