Gaziantep'te deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi merak ediliyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu? depremin şiddeti kaç? bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Adana ve Gaziantep'te deprem mi oldu? 11 Ekim Salı 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe?

Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem mi oldu? 11 Ekim Salı 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe?

Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Adana ve Gaziantep'te deprem mi oldu? 11 Ekim Salı 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

GAZİANTEP VE ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? (11 EKİM SALI)

Deprem'in merkez üssü Osmaniye olarak tespit edildi. Ek olarak deprem Adana ve Gaziantep gibi civar şehirlerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Osmaniye olarak belirlenirken depremin civar şehirlerde hissedildiği bildirildi. Deprem Gaziantep, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamalar şöyle:

"#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD verilerine göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ