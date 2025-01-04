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Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
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Adana'da Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 4 Ocak günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ocak Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ocak Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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