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Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler?

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Adana-Çukurova Belediyesi'nin bu yıl da Kurban Bayramı'nda ücretsiz kesim hizmeti sunacak olması, vatandaşların bayramı daha kolay ve rahat bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Kurban satış noktasının fuar alanının yanındaki boş bir alanda belirlenmesi, vatandaşların kurban alımını düzenli bir ortamda yapabilmelerini sağlayacak. Peki Adana'daki kurban satış ve kesim yerleri nereler?

Adana'da ücretsiz kesim hizmetinin de birinci ve ikinci günlerde 5 ayrı noktada gerçekleştirilecek olması, vatandaşların daha kolay erişebilecekleri noktalarda hizmet alabilmelerini sağlayacak. Bu hizmet, hem toplumun refahı hem de bayramın huzur içinde geçmesi açısından oldukça faydalı. Çukurova Belediyesi'nin bu hizmeti, vatandaşların bayramını daha rahat ve güvenli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak.

ADANA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Adana'daki kurban kesim ve satış yerlerinin Diyanet'in resmi web sitesinde açıklandı. Kurban Bayramı için hazırlık yapan vatandaşların aklındaki en önemli soru ise kurban satış ve kesim noktalarının nerede olduğu. Kurban ibadetinin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yerine getirilebilmesi için satış ve kesim noktalarının belirlenmesi oldukça önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Adana'daki kurban satış ve kesim noktalarına ise buradan ulaşmak mümkün.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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