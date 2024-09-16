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Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir?

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Adalet Bakanlığı yeni bir personel ilanı yayınladı. Buna göre 35 yaşını aşmamış 300 kişi için ilana çıkıldı. Söz konusu ilanda adaylarda aranan şartlara da yer verildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, kaç kişi alınacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Adalet Bakanlığı yeni bir personel ilanı yayınladı. Buna göre 35 yaşını aşmamış 300 kişi için ilana çıkıldı. Söz konusu ilanda adaylarda aranan şartlara da yer verildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, kaç kişi alınacak? Detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024

Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak. Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.

Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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