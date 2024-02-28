Adalar belediyesi hangi parti? Adalar belediye başkanı hangi partiden seçildi? İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları!

Adalar belediyesi hangi parti? Sorusu, gündeme gelen haberler ile merak edilmekte. 2019 İstanbul Yerel Seçimi, YSK tarafından iptal edildi ve 23 Haziran 2019'da tekrardan sandığa gidildi. Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarına göre, Binali Yıldırım %45 oy alırken Ekrem İmamoğlu %54,22 oy alarak yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Peki, Adalar belediyesi hangi parti? Adalar belediye başkanı hangi partiden seçildi? İşte İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları!

ADALAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Adalar İlçesi'nde yapılan seçim sonuçlarına göre, CHP'den Erdem Gül %44,10 oy oranı ile birinci olarak seçilmiştir. Adalar İlçesi'nde gerçekleşen seçimde, toplamda 9.970 geçerli oydan oluşan aday yarışında CHP'den Erdem Gül birinci olarak belirlenmiştir. Gül, toplam 4.400 oy alarak %44,10'luk bir oy oranına ulaşmıştır.

İkinci sıradaki aday ise AK Parti'den Özlem Öztekin Vural olmuştur. Vural, toplam 3.067 oy alarak %30,74'lük bir oy oranına ulaşmıştır. Ancak, bu seçimde birinci olma başarısını yakalayamamıştır.

Üçüncü sırada ise DSP'den Coşkun Özden yer almaktadır. Özden, toplam 2.431 oy alarak %24,37'lik bir oy oranına sahiptir. Seçimde önemli bir destek elde etmiş olsa da, birinci sırayı elde edememiştir.