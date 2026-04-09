Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, yoğun iş temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ilıcalı’nın kızlarıyla verdiği son poz, kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasına girdi.

AİLE POZU BEĞENİ TOPLADI

Acun Ilıcalı’nın kızlarıyla birlikte verdiği doğal ve samimi poz takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazı kullanıcılar baba-kız arasındaki samimi ilişkiye dikkat çekti.

TELEVİZYON DÜNYASININ BAŞARILI İSMİ

Uzun yıllardır televizyon sektöründe önemli projelere imza atan Acun Ilıcalı, medya kariyerine spor muhabirliği yaparak başladı. Daha sonra hazırlayıp sunduğu Acun Firarda programıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Ilıcalı, kurucusu olduğu Acun Medya çatısı altında Survivor Türkiye, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi Türkiye’de büyük ilgi gören yapımları hayata geçirdi.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Ilıcalı, ailesine verdiği önemle de biliniyor. Ünlü televizyoncunun yaptığı aile paylaşımları hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor