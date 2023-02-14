Vatandaşlar tarafından bazı ünlü iş adamlarının ve ünlü kişilerin serveti kaç milyon TL'dir, kaç milyon dolardır merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Acun Ilıcalı'dır. Peki, Acun Ilıcalı serveti ne kadar 2023? Acun Ilıcalı'nın güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın güncel serveti ne kadardır merak ediliyor. Peki, Acun Ilıcalı serveti ne kadar 2023? Acun Ilıcalı'nın güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? Ayrıntılar sizlerle...

ACUN ILICALI'NIN SERVETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Acun Ilıcalı'nın net serveti hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre Acun Ilıcalı'nın serveti 100 milyon dolardan fazladır. Acun Ilıcalı bir röportajında TV8'i 70 milyon dolara satın aldığını belirtmişti.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronudur. Aynı zamanda ACUNMEDYA Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.