Acun Ilıcalı neden sinirlendi? 2024 Survivor All Star'da neler oluyor?

Survivor All Star'da gerilim bitmiyor. Son bölümde, Mustafa Kemal ve Yunus Emre arasında kavga çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yayına ara verilmişti. Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödül oyunundan men cezası verdi. 27. Bölüm fragmanında ise yeni bir tartışma yaşandı. Acun Ilıcalı neden sinirlendi? 2024 Survivor All Star'da neler oluyor?

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yunus Emre ile Mustafa Kemal arasında konseyde tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yayına ara veren Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödül oyunundan men cezası verdi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLUYOR?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da Acun Ilıcalı çıldırdı. Yeni bölüm fragmanında çileden çıktığı anlar ise herkesi şaşırttı fakat Acun Ilıcalı'nın tam olarak neye sinirlendiği bilinmiyor. Öfkeden deliye dönen Ilıcalı, "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Acun Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak uzaklaşıyor.