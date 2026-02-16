Haberler

Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı

Psikolog Esra Özbey sosyal medyadan paylaştığı videoda, boşanmaların psikologlar yüzünden arttığını söyledi. Özbey, "Boşanmalar psikologlar yüzünden arttı. Aile terapistleri ne zaman insanlara evlilikte asıl önemli olan şeyin aşk ve kendilerini değerli hissetmeleri olduğunu vurguladı boşanmalar ciddi patlak verdi." dedi.

  • Psikolog Esra Özbey, boşanmaların artmasının sorumlusu olarak aile terapistlerini gösterdi.
  • Özbey, aile terapistlerinin evlilikte bireysel mutluluğu ve aşkı ön plana çıkarmasının aile kurumuna zarar verdiğini savundu.
  • Özbey, terapistlerin 'değerli hissetme' ve 'aşk' vurgusunun eşler arası toleransı azaltarak ayrılıkları tetiklediğini öne sürdü.

Psikolog Esra Özbey, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda son yıllarda artan boşanma oranlarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Boşanmaların sorumlusu olarak meslektaşlarını işaret eden Özbey, aile terapistlerinin evlilikte bireysel mutluluğu ve aşkı ön plana çıkarmasının aile kurumuna zarar verdiğini savundu.

Özbey, terapistlerin danışanlarına sürekli "değerli hissetme" ve "aşk" vurgusu yapmasının, eşler arasındaki toleransı azaltarak ayrılıkları tetiklediğini öne sürdü.

Özbey'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı takipçiler Özbey'in "bireyselleşme" eleştirisine destek verirken, pek çok uzman ise boşanmaların temelinde ekonomik şartlar, toplumsal değişim ve şiddet gibi çok daha karmaşık nedenler yattığını belirtti.

Özbey videoda, "Boşanmalar psikologlar yüzünden arttı. Aile terapistleri ne zaman insanlara evlilikte asıl önemli olan şeyin aşk ve kendilerini değerli hissetmeleri olduğunu vurguladı boşanmalar ciddi patlak verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

TURKİYEDE AILE KURUMU ÇÖKMÜŞTÜR

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Yılmaz:

Sonunda doğru konuşan bir psikolog çıktı.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Kesinlikle aile terapistine 6 seans gittik, neredeyse boşanacaktık. Karşılıklı oturduk ve bize zarar verdiğine karar verdik bir daha gitmedik. Şuan gayet iyiyiz.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal orhan:

manevi Danişmanların bu göreve getirilmeleri gerektiğini düşünüuorum. Bu meselelerde Peygamberimizin şu hadisleri anlatılmalıdır Hanımlarınız sizlerin emanetinizdir. Cennet annelerin ayakları altındadır Onlara Şevkatli merhametli olunuz çünkü onlar çiçektir naziktir kırmayın... vb ki çok şey var anlatılacak ebedi bir Hayat bizleri bekliyor ona göre Sevgi ve Saygılar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Evlilikte önemli olan sadakat, fedakarlık ve susmaktır. ( bazan kör-sağır-dilsiz olmasını becermektir.) -30 yıllık tecrübeyle-

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

