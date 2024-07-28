Acem Kızı sözleri! Neşet Ertaş Acem Kızı şarkı sözleri!
Bozkırın Tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye ve söylenmeye devam ediyor. En beğenilen türkülerden Acem Kızı da hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Acem Kızı sözleri ile merak ediliyor. Peki, Acem Kızı türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri ve Acem Kızı sözleri!
Neşet Ertaş Acem Kızı sözleri! Bozkırın Tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye ve söylenmeye devam ediyor. En beğenilen türkülerden Acem Kızı da hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Acem Kızı sözleri ile merak ediliyor. Peki, Acem Kızı türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri ve Acem Kızı sözleri yazımızda...
NEŞET ERTAŞ ACEM KIZI SÖZLERİ
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
ACEM KIZI SÖZLERİ KİME AİT?
Söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan Acem Kızı adlı türkünün söz yazarının aslında Âşık Cananî ve Hüseyin Tenecioğlu olduğuna dair ihtilaflar bulunmaktadır.