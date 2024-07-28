Acem Kızı sözleri! Neşet Ertaş Acem Kızı şarkı sözleri!

Neşet Ertaş Acem Kızı sözleri! Bozkırın Tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye ve söylenmeye devam ediyor. En beğenilen türkülerden Acem Kızı da hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Acem Kızı sözleri ile merak ediliyor. Peki, Acem Kızı türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Acem Kızı türkü sözleri ve Acem Kızı sözleri yazımızda...

NEŞET ERTAŞ ACEM KIZI SÖZLERİ

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca

Eğlen Şanova'da kal Acem kızı

Uğrun uğrun kaş altından bakarken

Can telef ediyor, gül Acem kızı

Gül Acem kızı

Seni seven, seven oğlan

Oğlan, neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı

Burnu fındık, ağzı kahve fincanı

Şeker mi? şerbet mi?

Bal Acem kızı, bal Acem kızı

Avrupa kurban olsun, kara kaşına

İngiliz, Fransız değmez döşüne

Amerika, Belçika düşse peşine

Bir de Alman kurban

Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Amerika, Belçika düşse peşine

Bir de Alman kurban

Bil Acem kızı, bil Acem kızı

ACEM KIZI SÖZLERİ KİME AİT?

Söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan Acem Kızı adlı türkünün söz yazarının aslında Âşık Cananî ve Hüseyin Tenecioğlu olduğuna dair ihtilaflar bulunmaktadır.