Aç kalan kurt mezraya indi

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken; çok sayıda kent beyaza büründü. Özellikle doğu kentlerinde yüksek kar kalınlıkları hayvanların doğal yaşamını da etkiledi.

AÇ KALINCA MEZRAYA İNDİ

O kentlerden biri de Elazığ oldu. Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Yağışla birlikte kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, merkeze bağlı Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi.

O ANLAR KAMERALARDA

Bir süre evin etrafında gezinen ve yiyecek arayan kurt, ardından ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.