Aç kalan kurt mezraya indi

Elazığ'da aç kalan kurt mezraya indi. Bir süre yiyecek arayan ve daha sonra ormana geri dönen kurdun o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi.
  • Kurt, bir süre ev etrafında dolaştıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
  • Kurdun mezraya inmesi ve hareketleri güvenlik kameralarına kaydedildi.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken; çok sayıda kent beyaza büründü. Özellikle doğu kentlerinde yüksek kar kalınlıkları hayvanların doğal yaşamını da etkiledi.

AÇ KALINCA MEZRAYA İNDİ

O kentlerden biri de Elazığ oldu. Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Yağışla birlikte kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, merkeze bağlı Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi.

O ANLAR KAMERALARDA

Bir süre evin etrafında gezinen ve yiyecek arayan kurt, ardından ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

asil ve AKILLI :) geri giderken kendi ayak izlerine basarak gidiyo :))

