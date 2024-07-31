Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener kim? Bedirhan Şener anneannesini neden öldürdü? Leyla Çetiner kimdir?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Abdüllatif Şener'in oğluBedirhan Şener kim? Bedirhan Şener anneannesini neden öldürdü?Leyla Çetiner kimdir?

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLUBEDİRHAN ŞENER ANNEANNESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, kan donduran cinayet sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.