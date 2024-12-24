ABD Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşanan kapsamlı bir teknik arıza nedeniyle ülkedeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. ABD uçuşlar neden durdu, uçuşlar ne zaman başlayacak?

ABD UÇUŞLAR NEDEN DURDU, UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seyahat edecek yolcuları çevrimiçi olarak rahatlatmaya çalışan Havacılık Dairesi ise "Ekibimiz şu anda onarımları tamamlamak için çalışıyor. Tahmini bir zaman dilimi belirtilmedi ancak bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorlar."

Açıklama sonrası şirketin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %3,8 düşüş kaydetti.

American Airlines, sorunun çözülmesi için öngörülen bir zaman çizelgesi ortaya koymazken sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için çaba gösterdiklerini aktardı.