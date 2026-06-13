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ABD-İran Gerilimi Washington'ı Karıştırdı: Trump'a Tepki Büyüyor

ABD-İran Gerilimi Washington'ı Karıştırdı: Trump'a Tepki Büyüyor
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin siyasi yansımalarını ve 2026 Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeleri değerlendirdi.

TRUMP'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Rona Doğan Sural, İran ile ABD arasındaki gerilimin son dönemde yeniden yükseldiğini belirterek, İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden önemli bir koz elde ettiğini söyledi. Sural, İsrail ve ABD tarafının İran'dan gelen son hamleleri beklemediğini ifade ederken, Washington'da ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi yeni bir savaşa sürüklediği yönündeki eleştirilerin giderek arttığını vurguladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ YENİ TARTIŞMALAR

2026 Dünya Kupası hazırlıklarına da değinen Sural, ABD'nin organizasyondan büyük ekonomik gelir beklediğini ve tanıtım çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Ancak turnuva öncesinde yüksek hava sıcaklıkları, seyahat yasakları ve hakem krizleri gibi bazı sorunların gündemde olduğunu belirten Sural, Dünya Kupası'na katılan ülkelerin önemli bir bölümünün vize ve seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

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