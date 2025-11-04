Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD, tarihinin en büyük hükümet krizini yaşıyor. Hükümetin kapalı olduğu ülkede, maaşlarını alamayan çalışanlar greve gitmeye başlarken, en büyük zararı ise havacılık sektörü görmek üzere.

ABD HAVA SAHASINI KAPATMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

ABD Savunma Bakanı Sean Duffy'den, son duruma ilişkin açıklama geldi. Duffy, hükümetin kapanmasının gelecek haftaya kadar devam etmesi durumunda Ulaştırma Bakanlığı'nın ülkenin bazı bölgelerinde hava sahasını kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi. Duffy, yeterli hava trafik kontrolünün olmadığını belirtti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ İŞE GİTMEDİ

ABD'de hava trafik kontrollerinin yüzde 80'i cuma günü işe gitmedi. 13 binden fazla çalışanın maaşını almadan çalıştığı öğrenildi.

ABD'DE FEDERAL HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor. Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.