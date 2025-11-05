Haberler

ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Havalimanında meydana gelen kazanın görüntüleri de ortaya çıkarken uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldığı ve bomba gibi patlayarak etrafı alev topuna çevirdiği görülüyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın görüntülerinde uçağın kalkış sonrası yere çakıldığı ve alev topuna dönerek ilerlediği görülüyor.

"ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı. Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası ortaya çıkan görüntülerde uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

