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9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir?

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Ramazan ayının son günü olan Arefe gününde, Müslümanlar teravih namazı konusunda bazı sorulara cevap arıyorlar. Arefe gününde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına dair farklı görüşler bulunmaktadır. 9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ TERAVİH VAR MI?

Evet, bazı İslam alimleri ve mezheplere göre Arefe gününde teravih namazı kılınmaması gerektiği önerilir. Arefe günü, ibadetlerin ve duaların yoğunlaştığı, manevi hazırlıkların yapıldığı bir gün olarak kabul edilir. Bu nedenle, teravih namazının Arefe gününde kılınmaması tercih edilir.

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir?

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.

Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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