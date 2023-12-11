81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı

Son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan;

0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı

Hırsızlıktan 536 şahıs,

Dolandırıcılıktan 257 şahıs,

Yağmadan 101 şahıs,

Adam Öldürmeden 55 şahıs,

Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.

- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."