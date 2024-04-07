Dini bayramlarda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastane, banka ve borsa gibi birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanmasıyla öğrenciler ve velileri tatil planı için araştırmalara devam ediyor. Peki, 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı?

8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

8 Nisan itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. ara tatiline giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına idari izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi bir buçuk günlük idari izin uygulanacak. Bu kararla birlikte, kamu çalışanları Salı günü için yarım gün ve Pazartesi günü için tam gün izin alacaklar. Özel sektörün de benzer bir yaklaşıma sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede, kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil fırsatı verilmiş olacak.