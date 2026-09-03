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78 YAŞINDA OKUL SIRALARINDA! “ÖĞRENMENİN YAŞI YOK” DEDİ

78 YAŞINDA OKUL SIRALARINDA! “ÖĞRENMENİN YAŞI YOK” DEDİ
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Kilis’te 78 yaşındaki Fatma Kınacı, lise diploması hayaline ulaşmak için eğitimine devam ediyor. Azmi ve kararlılığıyla çevresine örnek olan Kınacı, “Öğrenmenin yaşı yok” sözünü adeta gerçeğe dönüştürüyor.

Kilis’te 78 yaşındaki Fatma Kınacı’nın eğitim azmi görenleri duygulandırdı. Kilis Halk Eğitimi Merkezi’nde Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olan Kınacı, ilerleyen yaşına rağmen lise diploması almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim hedefinden vazgeçmeyen Fatma Kınacı, azmi ve kararlılığıyla çevresine örnek olurken, hikâyesi “Öğrenmenin yaşı yok” sözünü bir kez daha ortaya koydu.

Kurumda kendisiyle tanışan yetkililer de Kınacı’nın eğitim aşkına dikkat çekerek, lise diplomasına kavuşacağı günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

78 yaşında yeniden okul sıralarında yer alan Fatma Kınacı’nın azmi, “Artık çok geç” diyenlere ise en güzel cevap oldu.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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