700 yıllık Osmanlı geleneğini yaşatmak için şeker sarkıttılar Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan: "Geleneğimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak" Bilecik'te 700 yıllık Osmanlı geleneği olan minare şerefesinden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir...

700 yıllık Osmanlı geleneğini yaşatmak için şeker sarkıttılar

Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan:

"Geleneğimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak"

BİLECİK - Bilecik'te 700 yıllık Osmanlı geleneği olan minare şerefesinden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Bu yıl tarihi caminin minaresinde olan hasardan dolayı şekerler caminin camından sarkıtıldı.

Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminde gerçekleştirilen minare şerefesinden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha canlandırıldı. Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te de yaşanılıyor. Mahalle iftarları, Osmanlı çeşmelerinden şerbet ikramı, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Helva İkramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkarken, ramazanın son günü çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtma geleneği yapıldı. Tarihi Şerifpaşa Camii'nde yapılan gelenekte minareye çıkan Hacivat ve Karagöz karakterleri, çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar.

"Geleneğimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bu geleneğin 700 yıllık bir Osmanlı geleneği olduğuna değinerek, "Osmanlı'nın kuruluş şehri Bilecik'teyiz. Şu an arkamda 14. Yüzyıl'da Osmanlı devletimizin ilk dönemlerinde yaptırmış olduğu Şerif Paşa Camisi'ndeyiz, Bir Osmanlı geleneğimizi de burada icra edeceğiz. Biraz sonra ikindi namazı çıkışında Hacivat ile Karagöz bir gösteri ile minareden şeker sallandıracak ve arkasından da yine cami içerisinde Hacivat ve Karagözün gölge oyununu sahne alacak. Buradaki amacımızda tabi ki çocuklarımızı Ramazan eğlenceleriyle buluşturmak. Geleneğimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak" dedi.

Öte yandan tarihi Şerif Paşa Camii'nin minaresinde oluşan bir hasardan dolayı güvenlik gerekçesiyle bu yıl sepetlerle caminin ikinci katındaki camdan sarkıtıldı.