Haberler

7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü

7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü Haber Videosunu İzle
7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da refüje çarpan motosikletten düşerek ağır yaralanan Murat Çağlayan ile eşi Gülcan Çağlayan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çiftin çocukluk aşkı olduğu ve 7 yıldır evli oldukları öğrenildi.

  • Murat Çağlayan (34) ve eşi Gülcan Çağlayan (33), 16 Şubat'ta Bursa'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
  • Murat Çağlayan ve Gülcan Çağlayan, 7 yıldır evliydi ve çocukluk aşkıydı.
  • Gülcan Çağlayan'ın ilk evliliğinden Emine (16) ve Mustafa (13) isimli iki çocuğu vardı.

Bursa'da, refüje çarpıp devrilen motosikletten düşerek hayatını kaybeden Murat Çağlayan (34) ile eşi Gülcan Çağlayan'ın (33) çocukluk aşkı oldukları öğrenildi. 2 çocuk annesi Gülcan Çağlayan'ın, Murat Çağlayan'la 7 yıldır evli olduğu belirtildi.

Kaza, 16 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken, sürücü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çağlayan çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

7 yıl önce evlendiği çocukluk aşkıyla kazada öldü

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan, dün Maksem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gülcan Çağlayan'ın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Söke ilçesine götürüldü. Gülcan Çağlayan'ın ilk evliliğinden Emine (16) ve Mustafa (13) isimli 2 çocuğunun olduğu ve bu nedenle ailesinin yaşadığı Söke'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'ndaki çocuk parkında görevli olan Gülcan Çağlayan'ın, ilk eşiyle ayrıldıktan sonra çocukluk aşkı Murat Çağlayan'la evlendiği belirtildi. Atatürk Kent Ormanı'nda at bakıcılığı yapan Murat Çağlayan ile Gülcan Çağlayan'ın, 7 yıldır evli oldukları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı " / " + Olgun Kızıltepe -
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Tarihi gün! Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edİldi
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Canlı yayında dört partinin ismini saydı: İttifak yapabiliriz
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin