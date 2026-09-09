7 İran uyruklu şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Ağrı ilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İran uyruklu 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üst araması ve iç beden muayenesinde, 1 kilo 744 gram Metamfetamin, 504 gram Afyon Sakızı ve 964 adet Methadone hap ele geçirildi.

7 şüpheli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu (TCK 188) kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada İlde Uyuşturucu ile mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edecektir, denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu