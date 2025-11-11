6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı
Dilovası'nda 6 işçinin öldüğü fabrika yangını sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de aralarında bulunduğu 5 kişi görevden alındı. İdari soruşturmanın genişletileceği belirtildi.
- Dilovası Belediyesi'nde 6 işçinin öldüğü parfüm dolum tesisindeki yangın sonrası 5 kişi görevden alındı.
- Görevden alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nazmi Balcı ve üç zabıta memuru bulunuyor.
- İdari soruşturma genişletilerek sürüyor ve yeni isimler dosyaya dahil edilebilecek.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.
GÖREVDEN ALINAN İSİMLER
Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nazmi Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan görevden alındı.
YENİ İSİMLER DOSYAYA DAHİL EDİLEBİLİR
Yetkililer, olayla ilgili idari soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceğini belirtti. Vatandaşlar ise faciaya neden olan ihmal zincirinde kimlerin sorumluluğu bulunduğunu sorgularken, belediyedeki görevden almaların sürecin ilk adımı olduğu ifade ediliyor.