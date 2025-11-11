6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nazmi Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan görevden alındı.

YENİ İSİMLER DOSYAYA DAHİL EDİLEBİLİR

Yetkililer, olayla ilgili idari soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceğini belirtti. Vatandaşlar ise faciaya neden olan ihmal zincirinde kimlerin sorumluluğu bulunduğunu sorgularken, belediyedeki görevden almaların sürecin ilk adımı olduğu ifade ediliyor.