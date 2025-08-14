6 ilde sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hangi iller için uyarı verdi?

Güncelleme:
AKOM'un son değerlendirmelerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Ancak Poyraz yönlü rüzgârların zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

İstanbul'da sıcaklıklar artıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), yeni hafta için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. "İstanbul'da sıcaklıklar kaç derece olacak?", "Fırtına etkili olacak mı?", "Hava nasıl olacak?" gibi sorularla araştırma yapan İstanbullular için AKOM'dan kritik açıklama geldi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların sona erdiği ve İstanbul'un yeniden güneşli yaz havasına döneceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrar yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor."

Bu açıklamaya göre, İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 30 ila 32 dereceye kadar yükseleceği, ancak Poyraz etkisiyle bunaltıcı bir sıcaklık beklenmediği ifade ediliyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olan vatandaşların güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

SARI KOD UYARISI VERİLEN İLLER

İşte sarı kod ile uyarı alan iller:

Balıkesir,

Bursa,

Çanakkale,

Edirne,

İstanbul,

İzmir,

Kırklareli,

Kocaeli,

Manisa,

Tekirdağ,

Yalova.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
