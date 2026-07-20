53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

Çarlı, Yabancı Damat, Karayılan, 20 Dakika, Ramo ve son olarak Altı üstü İstanbul gibi başarılı yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu İlker Aksum, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren Aksum, 2025 yılının başında dünyaya gelen kızları Lila ile ilk kez babalık duygusunu yaşadı. Yaptığı röportajda geç yaşta baba olmanın hayatında oluşturduğu değişimi anlatan oyuncu, duygusal açıklamalarda bulundu.

“Keşke daha erken baba olsaydım”

53 yaşında baba olmanın kendisine iki farklı duygu yaşattığını söyleyen Aksum, “Pişmanlık, çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki? Doğanın kanunu.” Sözleriyle dikkat çekti.

“Ağlamamak için kendimi zor tuttum”

Ünlü oyuncu, kızı Lila’nın kendisine ilk kez “baba” dediği anı ise unutamadığını söyledi. O an yaşadığı duyguları anlatan Aksum, “Çok duygusal ve çok şaşırtıcıydı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağan üstü bir histi. Şimdi her gün yaklaşık yüz kere ‘baba’ diyor. Henüz ‘anne’ demedi.” İfadelerini kullandı

Aksum daha önce de eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirmiş, zor zamanlarını geride bırakmasında eşinin büyük payı olduğunu söyleyerek, “Beni o çukurdan, o karanlıktan o çekip çıkardı.” Sözleriyle eşine eşine duyduğu minneti ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com