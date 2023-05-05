5 Mayıs Cuma günü saat 18.14'te Uranüs etkili bir ay tutulması yaşanacak olması beraberinde bazı konuları gündeme getirdi. Vatandaşlar konu il ilgili olarak 5 Mayıs'ta deprem mi olacak, Ay tutulması deprem habercisi mi konusu merak edildi.

Ay tutulması 5 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleşecek, saat 18.14'de başlayacak 22.32'de bitecek. Peki, 5 Mayıs'ta deprem mi olacak, Ay tutulması deprem habercisi mi?

5 MAYIS'TA DEPREM Mİ OLACAK?

Olağan zamanda gerçekleşen depremle güneş tutulmaları dönemlerinde gerçekleşen depremler arasında bir bağ yoktur. Bununla beraber Ay ve Güneş tutulmaları veya evrelerinin depremi tetiklediğine veya yarattığına dair hiçbir bilimsel veri yoktur. Birtakım Astrologlar tutulmaların depremleri tetiklediğini savunur ancak böyle bir şey bilimsel olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte hiçbir bilimsel dayanağı bulunmuyor.