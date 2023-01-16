Karne gününe sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ortalamalarını hesaplamaya ve belge alıp alamayacakları durumuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışmaktalar. Peki 45'in altında not alınca teşekkür alınır mı? 45'in altında 1 ders olursa teşekkür-takdir belgesi verilir mi?

50'nin altında not alınca teşekkür alınır mı? Karne gününe sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ortalamalarını hesaplamaya ve belge alıp alamayacakları durumuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışmaktalar. Peki 50'nin altında not alınca teşekkür alınır mı? 45'in altında 1 ders olursa teşekkür-takdir belgesi verilir mi? İşte detaylar...

45'İN ALTINDA NOT ALINCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.