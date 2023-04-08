Sağlık personelleri ile iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki iller dahil Türkiye genelinde sağlık personeli alımı yapılacağını söyledi. Peki, 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? 42 bin 500 sağlık personeli alımı başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Ifadelerini kullandı. Peki, 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? 42 bin 500 sağlık personeli alımı başvuru ekranı!

42 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki hafta bir müjdemizi yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçi ile 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız. Felaketin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken her türlü çabayı sergileyeceğiz. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Depremzedelerimizin bizden çok büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkıntıların hemen yanında yeşeren bu umutları boşa çıkarmayacağız. Aziz milletimizin hem kendi hem evlatlarının aydınlık geleceği için sandıkta en doğru kararı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.