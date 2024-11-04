4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 4 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 4 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 4 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1515 - Osmanlı İmparatorluğunda Diyarbekir Eyaleti oluşturuldu, Bıyıklı Mehmet Paşa da ilk beylerbeyi olarak atandı.

1737 - İtalya'nın Napoli kentinde, San Carlo Tiyatrosu açıldı.

1757 - 30 Ekim günü tahta çıkan III. Mustafa'nın kılıç kuşanma töreni yapıldı. Kuşanılan kılıç Ömer bin Hattab'a aitti.

1875 - Kadınlar İçin Ayine Dergisi, Selanik'te yayına başladı.

1879 - Amerikalı James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909 - Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1918 - Yunanistan Sosyalist Emek Partisi kuruldu. Parti, 1924 Kasım ayındaki 3. olağanüstü kongresinde adını değiştirerek Yunanistan Komünist Partisi adını aldı.

1922 - Son Osmanlı Hükûmeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922 - Osmanlı Devletinin Resmî Gazetesi Takvim-i Vekayi yayınını durdurdu.

1922 - İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1933 - Yunanistan Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir anı levhası koydu. Levhada "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir." yazılı.

1937 - Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940 - Birleşik Krallık, Girit'i işgal etti.

1947 - Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

1950 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bölgesel ve Azınlık Diller Avrupa Şartı kabul edildi.

1951 - Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

1952 - ABD Başkanlık seçimlerini Dwight D. Eisenhower kazandı.

1956 - Sovyet güçleri Macaristan'a girdi.

1969 - Cumhuriyet Senatosu, 27 Mayıs 1960'ta siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Parti'lilerin haklarını iade etti.

1970 - Salvador Allende, Şili'de yapılan seçimler sonucunda oyların %36,3'ünü alarak devlet başkanı oldu.

1972 - İsmet İnönü, CHP üyeliğinden istifa etti.

1977 - Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne silah satışını yasakladı.

1979 - Tahran'daki ABD Elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, Elçilik görevlilerini rehin aldı.

1979 - Almanya Yeşiller Partisi kuruldu.

1980 - ABD'de Cumhuriyetçi aday Ronald Reagan Başkanlık seçimlerini kazandı.

1981 - MGK, Yüksek Öğretim Kanunu'nu onayladı. YÖK, 6 Kasım 1981'de bu kanuna göre kuruldu.

1982 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, halk oylamasına üç gün kala İstanbul'da halka seslendi: "Benim için, bizim için oy vermeyiniz. Anayasayı düşünerek oyunuzu kullanınız."

1982 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Eskişehir'de halka seslendi: "Gençlerimizi müspet ilim anlayışı içinde yetiştireceğiz. Atatürk ilkelerini bilir, tanır ve uygulamaya yetenekli biçimde yetiştireceğiz."

1993 - Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in cesedi bulundu.

1995 - İzmir'de sel: 65 ölü, yüzden fazla yaralı.

2002 - Türkiye'de AKP ilk defa iktidara geldi.

2007 - TBMM 13 Ekim 2006 tarihli oturumunda 4 Kasım 2007 Pazar günü genel seçim yapılmasına karar verdi.

2008 - ABD'de Demokrat aday Barack Obama Başkanlık seçimlerini kazandı ve ABD'nin ilk siyah Başkanı oldu.

2009 - Rusya'nın Perm şehrindeki bir gece kulübünde, havai fişekli kutlamaların yol açtığı yangında 109 kişi öldü. 7 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

2016 - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 HDP Milletvekili hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.