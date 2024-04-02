31 Mart Muhtarlık Seçim sonuçları nereden öğrenilir? 2024 Muhtarlık Seçim sonuçları sorgula!

31 Mart günü Türkiye, yeni dönem yerel yöneticilerini belirlemek için sandıklara gitti. 2024 Mahalli İdareler Seçimi kapsamında, belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar için oy kullanıldı. Seçmenler şimdi mahalle muhtarı seçim sonuçlarını öğrenmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, 2024 Muhtar sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2024 MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Mart'ta sandık başına giden 61 milyondan fazla seçmen, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını görüntüleyebilirler.

YSK verilerine göre, her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar erişilebilir durumdadır.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandığında, YSK.gov.tr veya aşağıdaki ekran aracılığıyla sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTAR MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayı asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlar güncellendi. Buna göre,

2024 yılı en düşük muhtar maaşı 17.002 TL olurken en yüksek muhtar maaşı 18.500 TL oldu.