31 MART ATV YAYIN AKIŞI | Bugün ATV'de neler var? ATV canlı yayın izleme linki
31 Mart ATV yayın akışı belli oldu! Pazartesi günü televizyon keyfini planlayan izleyiciler, "Bugün ATV'de neler var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Gündüz kuşağından prime time dizilerine kadar ATV ekranlarında bugün hangi programların yer aldığı netleşti.
ATV izleyicilerinin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da gibi sevilen programlar ve akşam yayınlanacak yerli-yabancı sinema filmleriyle ilgili detaylar yayın akışında yer aldı. 31 Mart Pazartesi ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi, film ve programların ekranda olacağı merak ediliyor. Ayrıca "ATV canlı yayın izleme linki nedir?" sorusu da günün en çok aratılan konuları arasında. İşte 31 Mart 2025 Pazartesi günü için güncel ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme bilgileri…
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
31 Mart 2025 tarihinde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanmayacak. Programın yeni bölümleriyle ilgili güncel bilgileri ATV'nin resmi yayın akışından takip edebilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Zoraki Misafir (Yerli Sinema)
22:30 – Karanlık Bölge (TV'de İlk / Yabancı Sinema)
00:50 – Zoraki Misafir (Tekrar)
03:15 – Karanlık Bölge (Tekrar)
05:30 – Hercai