31 MART 2024 MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI | Muğla'da hangi parti önde? Aydın Ağan Ayaydın mı Ahmet Aras mı?

31 Mart 2024 Muğla Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Muğla'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan Ak Parti'den Aydın Ağan Ayaydın, CHP'den adayı Ahmet Aras, ve İYİ Parti'den Metin Ergun yarıştı. Peki, Muğla'da hangi parti, kim önde? Muğla'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

MUĞLA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayıAydın Ağan Ayaydın, CHP'nin adayı Ahmet Aras, İYİ Parti'den Metin Ergun ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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MUĞLA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Aydın Ağan Ayaydın, CHP'nin adayı Ahmet Aras ve İYİ Parti'nin adayı Metin Ergun kıyasıya bir mücadele veriyor. Muğla'da açılan sandık oranı % 21,25 olarak açıklandı.

Muğla Belediye Başkan adayları oy dağılımı: