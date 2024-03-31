31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Bağcılar Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Bağcılar'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları!

BAĞCILAR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bağcılar Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir, CHP'nin adayı Cem Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nden Faruk Bağcı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

BAĞCILAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAĞCILAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bağcılar Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir, CHP'nin adayı Cem Kılıç ve İYİ Parti'nin adayı Faruk Bağcı kıyasıya bir mücadele veriyor. Bağcılar'da açılan sandık oranı % 8,70 olarak açıklandı.

Bağcılar Belediye Başkan adayları oy dağılımı: