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31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
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Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. 31 Ekim tarihli TV yayın akışı listesinde hangi programlar yer alıyor? İşte detaylar...

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 31 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 31 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk

22: 40 Los Angeles'ta Gizli Görev / Yabancı Sinema

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 20 Ateş Kuşları

04: 10 Kalp Yarası

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11.20 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Oyunbozan

13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''

14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15.55 Seksenler

17.30 Lingo Türkiye

18.45 Ana Haber

19.25 İddiaların Aksine

19.30 Oyunbozan

20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

22.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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