31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. 31 Ekim tarihli TV yayın akışı listesinde hangi programlar yer alıyor? İşte detaylar...
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 31 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 31 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk
22: 40 Los Angeles'ta Gizli Görev / Yabancı Sinema
00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01: 20 Ateş Kuşları
04: 10 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Oyunbozan
13.45 İstiklal Yolu ''Büyük Taarruz''
14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15.55 Seksenler
17.30 Lingo Türkiye
18.45 Ana Haber
19.25 İddiaların Aksine
19.30 Oyunbozan
20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
22.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi