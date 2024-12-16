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31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık yarım gün mü?
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31 Aralık yarım gün mü? Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı tatiliyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri bu oluyor. Özellikle kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektörde çalışanlar, 31 Aralık tarihinde iş yerlerinin veya okulların çalışma düzenini öğrenmek istiyor. Bu tarih, yılbaşı öncesine denk geldiği için tatil olup olmadığı sıkça araştırılıyor.

31 Aralık günü, resmi tatil takviminde yer almayan bir gündür. Ancak yılbaşı gecesi nedeniyle birçok özel sektör çalışanı ve bazı kurumlarda esnek çalışma düzeni uygulanabiliyor. Kamu kurumları ve okullarda ise genellikle tam gün mesai yapılır. Bu sebeple, 31 Aralık'ın yarım gün tatil olup olmadığı çalışılan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Peki, 31 aralık yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık ise herhangi bir resmi tatil statüsüne sahip değildir. Dolayısıyla kamu kurumları ve okullarda 31 Aralık günü tam mesai yapılır.

31 aralık yarım gün mü?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı tatili kapsamında sadece 1 Ocak günü tatil olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık günü ise iş günü olarak devam eder. Bu durum, hem çalışanlar hem de öğrenciler için tatil planlarını düzenlemek adına önemli bir bilgidir. 1 Ocak'ta resmi tatil olması, birçok kamu ve özel sektör çalışanına dinlenme fırsatı sunar.

2025 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2025 Çarşamba Yılbaşı

29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

30 Mart - 1 Nisan 2025 Pazar - Salı Ramazan Bayramı (3 gün)

23 Nisan 2025 Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

6 - 9 Haziran 2025 Cuma - Pazartesi Kurban Bayramı (4 gün)

15 Temmuz 2025 Salı Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi Zafer Bayramı

28 Ekim 2025 Salı Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)

29 Ekim 2025 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

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