31 Aralık yarım gün mü?
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 31 Aralık 2024 Salı günü resmi tatil var mı? merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil olarak kabul ediliyor mu? 31 Aralık resmi tatil mi değil mi? İşte cevaplar...
2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken vatandaşlar, 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık yılbaşı tatili içerisine giriyor mu? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar sizlerle...
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Salı günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Salı günü mesai yapılacak. Kısacası 31 Aralık 2021 Salı günü tatil değildir. Bir sonraki gün 1 Ocak Çarşamba tatil günüdür.
RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi